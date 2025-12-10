María Corina Machado viajará a Oslo mas não chegará a tempo da cerimônia do Nobel

A opositora venezuelana María Corina Machado está "a salvo" e viajará a Oslo, mas não conseguirá chegar a tempo da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, nem para os demais atos previstos para esta quarta-feira (10), informou o Instituto Nobel.

"Embora não possa chegar à cerimônia, nem aos atos de hoje, ficamos profundamente felizes em confirmar que ela está a salvo e que estará conosco em Oslo", afirmou o instituto em um breve comunicado, que cita uma "viagem em uma situação de extremo perigo".

O porta-voz do instituto, Erik Aasheim, disse à AFP que "não sabe quando" a opositora venezuelana, na clandestinidade desde agosto de 2024, chegará a Oslo.