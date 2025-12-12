María Corina Machado diz que temeu por sua vida quando saiu da Venezuela

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, afirmou nesta sexta-feira (12) que temeu por sua vida ao deixar o país em uma perigosa jornada por ar, mar e terra, segundo a imprensa americana, para chegar à Noruega e receber o Prêmio Nobel da Paz.

"Houve momentos em que senti que minha vida corria um risco real, e também foi um momento muito espiritual porque, no fim, simplesmente senti que estava nas mãos de Deus", disse ela em uma coletiva de imprensa com um grupo de veículos de comunicação em Oslo, incluindo a AFP.

Machado, de 58 anos, chegou à Noruega na manhã de quinta-feira, após muita especulação sobre sua saída da Venezuela. Ela declarou repetidamente à imprensa que não daria detalhes para não comprometer aqueles que a ajudaram em sua jornada.

"Não vou dar detalhes, não vou comentar os aspectos logísticos deste processo", disse ela. Porém, em um "nível pessoal e humano, posso dizer que foram algumas horas muito intensas e que houve momentos em que sei que corri riscos reais".

Ela acrescentou que, enquanto se preparava para deixar seu país, onde vivia escondida desde agosto de 2024, disse a si mesma: "Será o que o Senhor decidir".

"E [Deus] quis que eu estivesse aqui e pudesse abraçar minha família e as famílias de muitos presos políticos que chegaram a Oslo", acrescentou.

- Uma travessia "assustadora" -

A ganhadora do Nobel da Paz enfrentou uma longa e "assustadora" viagem marítima no meio da noite para deixar a Venezuela, disse Bryan Stern, que dirige uma organização de resgate sem fins lucrativos, em entrevista à CBS News na quinta-feira.

Segundo o Wall Street Journal, Machado saiu dos arredores de Caracas disfarçada e usando uma peruca na manhã de segunda-feira e chegou a uma vila de pescadores no litoral após passar por dez postos de controle militar.

De lá, na terça-feira, ela fez uma perigosa travessia pelo agitado Mar do Caribe, sendo transferida durante a noite de um pequeno barco de pesca que havia perdido seu transmissor GPS para outra embarcação rumo a Curaçao.

De acordo com o WSJ, a viagem foi comunicada ao exército dos Estados Unidos, que desde setembro têm lançado ataques na região contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, que deixaram pelo menos 87 mortos.

Nem Machado nem sua equipe querem revelar quanto tempo ela permanecerá na Noruega ou quais serão seus próximos destinos.

Entre suas prioridades imediatas, a opositora disse que quer aproveitar para passar um tempo com seus três filhos, sua mãe, suas três irmãs e realizar algumas reuniões com seus colegas no exterior.

Ela rejeitou a ideia de que a Venezuela esteja estagnada em seus esforços para sair da crise, alimentada pela mobilização militar sem precedentes dos EUA no Caribe.

"Eu diria que estamos em qualquer posição hoje, menos na estagnação. A situação está se movendo e se acelerando a cada dia que passa, tanto pela pressão quanto pelas reações internas da sociedade venezuelana", observou.

Machado mantém a posição de que Maduro fraudou as eleições de 28 de julho de 2024 e que seu candidato, Edmundo González Urrutia, foi o vencedor.

Para ela, qualquer negociação deve começar com esse reconhecimento dos resultados eleitorais. "O regime ainda tem essa opção. O que dissemos é que Maduro sairá com ou sem negociação", afirmou.