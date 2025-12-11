María Corina Machado chega a Oslo, anuncia o Comitê Nobel

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, chegou a Oslo nesta quarta-feira, 10, já quinta-feira, 11, no horário local, pouco depois da meia-noite, anunciou o Comitê Nobel. O anúncio ocorreu algumas horas após a cerimônia de entrega do prêmio, que foi recebido em seu nome por sua filha.