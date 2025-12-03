Malásia retomará busca do avião do voo MH370 desaparecido há mais de uma década

A busca pelo avião do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido há mais de uma década, será retomada no final de dezembro, anunciou nesta quarta-feira (3) o Ministério dos Transportes da Malásia.

O Boeing 777 com 239 pessoas a bordo perdeu contato com os radares em 8 de março de 2014, durante uma viagem entre Kuala Lumpur e Pequim.

A aeronave não foi localizada, apesar da operação de busca mais extensa da história da aviação.

O ministério afirmou em um comunicado que "a busca em águas profundas pelos destroços desaparecidos do voo MH370 da Malaysia Airlines será retomada em 30 de dezembro de 2025".

A operação será coordenada pela empresa de exploração marítima Ocean Infinity "em uma área específica avaliada como a de maior probabilidade de localizar a aeronave", informou o ministério.

A busca anterior no sul do Oceano Índico foi suspensa em abril. A operação aconteceu sob o princípio de que o governo não pagaria à empresa responsável caso os destroços não fossem encontrados.

A Ocean Infinity liderou uma operação inicial de localização sem sucesso em 2018, antes de aceitar participar de uma nova tentativa este ano.