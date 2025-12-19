Mais de mil pesssoas morreram em Gaza desde julho de 2024 enquanto aguardavam transferência médica

Mais de mil pacientes morreram nos últimos 18 meses enquanto aguardavam uma transferência por motivos médicos da Faixa de Gaza, afirmou nesta sexta-feira (19) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, escreveu na rede social X que "1.092 pacientes morreram entre julho de 2024 e 28 de novembro de 2025 enquanto aguardavam uma evacuação médica".

Ele destacou que "o número é provavelmente conservador".

Desde outubro de 2023, quando começou o conflito com o ataque surpresa do movimento islamista palestino Hamas em território israelense, "a OMS e seus parceiros retiraram de Gaza mais de 10.600 pacientes com graves problemas de saúde, incluindo mais de 5.600 crianças que precisavam de cuidados intensivos", afirmou o chefe da agência das Nações Unidas.

Tedros fez um apelo para que "mais países recebam pacientes procedentes de Gaza" e pediu a "retomada das transferências médicas para a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Leste", o setor de maioria palestina da cidade. "Há vidas que dependem disso", concluiu.

Após mais de dois anos de guerra entre Israel e o Hamas, uma trégua está em vigor desde 10 de outubro, instaurada sob pressão dos Estados Unidos.

Mas as transferências médicas acontecem a conta-gotas. Há algumas semanas, a OMS indicou que mais de 16.500 habitantes de Gaza continuavam aguardando uma saída urgente.

Uma fonte da organização de Médicos Sem Fronteiras declarou à AFP no início de dezembro que o número considerava apenas os pacientes oficialmente inscritos e destacou que a quantidade de pacientes à espera de transferência é muito maior.

Mais de 30 países receberam pacientes de Gaza, mas apenas alguns, como Egito e Emirados Árabes Unidos, aceitaram um grande número, segundo a MSF.