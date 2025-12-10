Mais de 500 mil pessoas são deslocadas após confrontos entre Camboja e Tailândia

Os confrontos entre o Camboja e a Tailândia seguem sem sinais de trégua deixando centenas de milhares de deslocados em ambos os países. Cerca de 400 mil pessoas fugiram das áreas afetadas na Tailândia enquanto o Camboja deslocou mais de 127 mil moradores nesta quarta-feira, 10.

Na terça-feira, 9, três soldados tailandeses e sete civis cambojanos morreram durante os conflitos que foram retomados no último domingo, 7.

A disputa entre Tailândia e Camboja envolve uma divergência centenária sobre fronteiras definidas no período colonial francês, com ambos os países reivindicando a soberania de templos antigos na região de divisa.

Em julho, um conflito de cinco dias deixou 43 mortos e quase 300 mil deslocados, antes de uma trégua entrar em vigor. O cessar-fogo, ratificado em outubro com mediação de Trump, foi suspenso pela Tailândia semanas depois, após a explosão de uma mina que feriu soldados.

Nesta semana, os confrontos deixaram baixas em ambos os países. As Forças Armadas da Tailândia informaram a morte de cinco soldados e dezenas de feridos, enquanto o Camboja registrou sete civis mortos e 20 feridos, sem atualizar os números nesta quarta-feira, 10.