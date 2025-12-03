Mais de 200 celebridades pedem libertação de líder palestino

Mais de 200 celebridades pediram nesta quarta-feira (3), em carta aberta, a libertação de Marwan Barghouti, líder palestino preso em Israel desde 2002.

Ex-líder do Fatah, Barghouti, 66, defende uma solução política para o conflito com Israel. Apelidado de "Mandela palestino" por seus apoiadores, ele é conhecido por sua luta contra a corrupção e citado como possível sucessor do presidente palestino, Mahmoud Abbas.

A carta, à qual a AFP teve acesso, reúne astros como o ator espanhol Javier Bardem, a escritora francesa e ganhadora do Nobel Annie Ernaux e o cantor Sting. Os ex-jogadores de futebol Éric Cantona e Gary Lineker também manifestaram seu apoio.

"Expressamos nossa preocupação profunda com a detenção contínua de Marwan Barghouti, os maus-tratos que ele sofre e a negação de seus direitos legais na prisão", diz o documento, que pede "às Nações Unidas e aos governos do mundo que trabalhem ativamente" pela sua libertação.

A iniciativa faz parte da campanha internacional Liberte Marwan, lançada por sua família. A maioria dos signatários já havia se pronunciado publicamente em favor do fim do conflito na Faixa de Gaza.

Barghouti foi condenado a cinco penas de prisão perpétua por um tribunal israelense, que o declarou culpado de participação em ataques letais durante a Segunda Intifada (2000-2005). Israel se negou a libertá-lo como parte das trocas de prisioneiros realizadas desde o começo do conflito atual na Faixa de Gaza.