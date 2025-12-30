Maioria dos membros do Fed espera novos cortes de juros

A maioria dos membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) considera apropriado que haja novos cortes de juros se a inflação diminuir, indica a ata de sua reunião mais recente, divulgada nesta terça-feira (30).

Algumas autoridades, no entanto, também sugerem que seria adequado manter os juros inalterados "por algum tempo", após o corte mais recente, que ocorreu neste mês.

Em sua reunião de 9 e 10 de dezembro, os membros do comitê de política monetária do Fed votaram por 9 a 3 a favor de um corte de 0,25 ponto percentual, situando a taxa no intervalo entre 3,50% e 3,75%. Mas alguns dos que votaram pelo terceiro corte consecutivo indicaram que poderiam ter apoiado que a taxa permanecesse inalterada.

A ata da reunião do Fed destaca o equilíbrio que as autoridades do banco precisam manter entre a necessidade de fortalecer o mercado de trabalho e os riscos de uma inflação persistente.

Os responsáveis pela política monetária têm se dividido sobre o ritmo dos cortes, uma vez que juros mais baixos impulsionam a economia e taxas mais altas buscam conter a inflação, em meio aos efeitos das tarifas decretadas pelo presidente Donald Trump.

A ata do Fed mostra que as autoridades esperam que a inflação permaneça "um tanto elevada a curto prazo", antes de avançar gradualmente até a meta de 2%. Algumas delas alertaram para o risco de uma inflação elevada mais persistente do que o esperado.

Por outro lado, a maioria dos responsáveis pela política monetária estimou que os indicadores recentes apontam para uma desaceleração contínua do emprego. Também destacou que os lares de baixa renda estavam particularmente preocupados com as perspectivas de trabalho.

A próxima reunião do Fed vai acontecer em 27 e 28 de janeiro, e os atores do mercado esperam que os juros sejam mantidos no nível atual, segundo expectativas do mercado compiladas pela ferramenta de monitoramento FedWatch, do CME Group.