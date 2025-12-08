Mãe de Machado diz à AFP em Oslo que espera que sua filha receba o Nobel pessoalmente

A mãe da líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, disse à AFP nesta segunda-feira (8), no aeroporto de Oslo, que espera que sua filha viaje para a capital norueguesa para receber o Prêmio Nobel da Paz na quarta-feira (10).

A líder da oposição, de 58 anos, vive escondida, e sua participação na cerimônia gerou muita expectativa.

O Instituto Nobel confirmou no sábado que Machado participará da cerimônia em Oslo na quarta-feira, 10 de dezembro.

Uma coletiva de imprensa com Machado está agendada no Instituto Nobel para terça-feira, às 13h00 (09h00 no horário de Brasília).

"Todos os dias rezo o terço a Deus, à Virgem Maria, a ambos, para que tenhamos María Corina amanhã, e se não a tivermos amanhã, é a vontade de Deus", disse Corina Parisca à AFP.

O Comitê Norueguês do Nobel anunciou em 10 de outubro que concederia o prêmio de 2025 a Machado, reconhecendo-a "por seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

Esse reconhecimento alimentou especulações sobre seu paradeiro, já que a líder da oposição vive escondida desde agosto de 2024, após os protestos desencadeados pela reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho, em meio a acusações de fraude.

O procurador-geral da Venezuela declarou à AFP em novembro que Machado seria considerada "foragida" caso deixasse o país para receber o prêmio.

O diretor do Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicou no sábado que havia entrado em contato com Machado e que ela confirmou sua participação, mas que, "dada a situação de segurança", não poderia fornecer mais detalhes.

Mais tarde, Harpviken declarou à rádio NRK: "Nada é 100% certo no mundo, mas isso é tão certo quanto pode ser".

Líderes latino-americanos, como o presidente argentino, Javier Milei, e o presidente panamenho, José Raúl Mulino, anunciaram sua presença na cerimônia de entrega dos prêmios em Oslo.