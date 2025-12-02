Mundo

Conflitos internacionais 
Notícia

Maduro ignora ultimato de Trump para deixar a Venezuela, diz agência

Venezuelano teria condicionado sua saída à concessão anistia para ele e seus familiares, fim de sanções e suspensão de um processo no Tribunal Penal Internacional

Zero Hora

