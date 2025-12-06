Maduro e Erdogan conversam por telefone sobre deslocamento militar dos EUA perto da Venezuela

Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, conversaram neste sábado (6) por telefone sobre o deslocamento militar dos Estados Unidos no Caribe, informou o Ministério das Relações Exteriores venezuelano em um comunicado.

Eles se referiram ao envio, desde agosto, de uma frota de navios e caças ao Caribe. O presidente americano, Donald Trump, defende as operações argumentando que se concentram no combate aos narcotraficantes que inundam seu país com drogas.

Caracas afirma que as manobras militares, que incluem o maior porta-aviões do mundo, buscam uma "mudança de regime" para se apropriar das vastas reservas de petróleo do país caribenho.

Durante a conversa, "o presidente Recep Tayyip Erdogan expressou sua profunda preocupação com as ameaças que recentemente pairam sobre a Venezuela, em particular pelo envio militar e por ações de diversa natureza que pretendem alterar a paz e a segurança do Caribe", indicou o comunicado de Caracas.

A Turquia, junto a Irã, China e Rússia, é um dos principais aliados internacionais do presidente Nicolás Maduro.

Segundo um comunicado da presidência turca, Erdogan destacou que "é importante manter abertos os canais de diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela" e expressou sua esperança de que "a tensão seja reduzida o mais rápido possível".

Trump e Maduro mantiveram uma conversa telefônica há 12 dias, sem revelar detalhes. O mandatário venezuelano tem insistido em diálogo enquanto Washington intensifica a pressão.

Maduro "explicou detalhadamente o caráter ilegal, desproporcional, desnecessário e até extravagante dessas ameaças, deixando claro que a Venezuela continua trabalhando com firmeza pelo crescimento econômico, pela paz nacional e pela estabilidade política", acrescentou o texto de Caracas.

Maduro e Erdogan também conversaram sobre a massiva suspensão de voos de companhias aéreas internacionais após um alerta de segurança emitido pela autoridade aeronáutica americana diante do aumento da atividade militar próximo à Venezuela.

"Concordaram sobre a importância de restabelecer, o quanto antes, a conexão aérea Caracas-Istambul-Caracas pela Turkish Airlines, o que permitirá continuar transportando milhares de turistas e investidores que semanalmente utilizam essa rota para estreitar os vínculos entre ambas as nações".

Após a proclamação de Maduro para um terceiro mandato em julho de 2024, Erdogan demonstrou seu apoio. A oposição venezuelana denunciou fraude nessas eleições e reivindicou a vitória do exilado Edmundo González Urrutia.

Em 2018, Erdogan viajou à Venezuela para apoiar Maduro depois que os Estados Unidos e cerca de cinquenta outros governos não reconheceram sua primeira reeleição, alegando fraude. Na ocasião, prometeu apoio diante das sanções impostas por Washington.