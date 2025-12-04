Maduro confirma conversa 'cordial' com Trump

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou nesta quarta-feira (3) que teve uma conversa por telefone com seu par americano, Donald Trump, há dez dias e afirmou que a conversa ocorreu em um tom "cordial".

"Conversei com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Posso dizer que a conversa foi em um tom de respeito, inclusive posso dizer que foi cordial entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Venezuela", disse em seu primeiro comentário público sobre a ligação.

"Se essa ligação significa que estão sendo dados passos rumo a um diálogo respeitoso, de Estado a Estado, de país a país, bem-vindo seja o diálogo, bem-vinda a diplomacia, porque sempre buscaremos a paz", declarou o presidente venezuelano.

Trump afirmou no domingo que falou por telefone com Maduro, sem dar detalhes sobre a conversa.

"Não diria que foi bem nem mal. Foi uma ligação telefônica", disse Trump.

Washington afirma que Maduro lidera o suposto Cartel de los Soles, declarado organização terrorista em 24 de novembro. Também ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares (R$ 265,5 milhões) por informações que levem à captura do líder chavista.

Maduro denuncia que as manobras militares americanas buscam, na realidade, derrubá-lo e se apoderar das vastas reservas de petróleo do país.