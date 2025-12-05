Maduro arrisca "portunhol" e pede apoio de brasileiros em transmissão ao vivo

Maduro segura boné do MST com aba nas cores da Venezuela. Telegram @NicolasMaduroMoros / Reprodução

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se arriscou na língua portuguesa nesta quinta-feira (4), para pedir o apoio do povo brasileiro ao seu país em um programa da TV estatal, em meio ao crescimento da tensão com os Estados Unidos.

— A vitória nos pertence. Viva a unidade do povo do Brasil, viva a unidade com o povo venezuelano — disse Maduro, entregando um "portunhol".

— Povo do Brasil, às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e pela soberania. Eu falo para vocês toda a verdade: temos direito à paz com soberania. Que viva o Brasil — Maduro mencionou o país ao agradecer por receber um boné do Movimento dos Sem Terra (MST) durante a transmissão ao vivo.

Leia Mais Novo ataque dos EUA contra barco no Pacífico deixa quatro mortos

Segundo o governo Trump, Maduro lidera um cartel de drogas chamado "Cartel de los Soles". O governo venezuelano nega e diz que os EUA buscam derrubar Maduro e obter o petróleo da Venezuela. Publicamente, Maduro vem pedindo paz, chegando a cantar a música Imagine, de John Lennon, e a dançar com universitários, embora tenha reforçado que não quer "uma paz de escravos". O presidente também reforçou as medidas de segurança em seu entorno.