Macron, Starmer e Merz falaram com Trump sobre a Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta quarta-feira (10), que falou com seu homólogo americano, Donald Trump, e com outros dirigentes europeus sobre a Ucrânia "para tentar avançar".
A ligação durou 40 minutos, segundo Macron. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, também participaram da conversa, segundo o Palácio do Eliseu.
A Presidência francesa não forneceu detalhes do conteúdo da conversa.
Os três líderes europeus se reuniram na segunda-feira em Londres com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para expressar seu apoio, enquanto Washington pressiona Kiev a fazer concessões para pôr fim à guerra com a Rússia.
Macron e Starmer também presidirão uma nova reunião na quinta-feira, por videoconferência, da "coalizão de voluntários", que reúne países que apoiam a Ucrânia e estão dispostos a fornecer "garantias de segurança" como parte de um possível cessar-fogo ou acordo de paz.
* AFP