Macron promete travar 'guerra' contra traficantes de drogas

O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu, nesta terça-feira (16), travar uma "guerra" contra os traficantes de drogas durante uma visita a Marselha, segunda maior cidade da França e uma das mais afetadas pelas consequências desta atividade no país.

O mandatário visitou o túmulo de Mehdi Kes, um jovem cujo assassinato há um mês chocou o país. Sua morte é associada a uma provável tentativa de intimidação contra seu irmão, que denuncia a influência do tráfico de drogas.

Este ano, foram registrados 17 assassinatos em Marselha, frente a 24 no ano passado e 50 em 2023.

Em uma conversa com leitores do jornal regional La Provence, Macron prometeu uma "guerra contra as redes que matam jovens inocentes para intimidar e instigar medo". Também declarou que deseja buscar "nos países onde estão os líderes das redes, a cooperação necessária para poder apreender seus bens, prender os chefes e levá-los à justiça".

O presidente anunciou, ainda, que a multa fixa pelo consumo de drogas passará a ser de 500 euros (R$ 3.171, na cotação atual), contra os atuais 200 (R$ 1.268).

Amine Kessaci, um jovem ativista de 22 anos cujo irmão Mehdi foi assassinado em 12 de novembro por dois homens em uma motocicleta, lançou nesta terça-feira na rádio Ici Provence um "apelo aos responsáveis" para que seja estabelecida "uma convenção cidadã contra o tráfico de drogas" e que os habitantes sejam ouvidos.