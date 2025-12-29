Macron: estamos fazendo progressos em garantia de segurança para paz duradoura Rússia-Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou que participou junto de vários outros líderes europeus de uma "troca de ideias" com os homólogos ucraniano, Volodymyr Zelensky, e americano, Donald Trump, neste domingo, 28, a respeito de garantias de segurança para uma "paz justa e duradoura" entre Rússia e Ucrânia.

Segundo Macron, as autoridades estão fazendo progressos nas garantias de segurança e haverá uma reunião dos países da Coalizão dos Dispostos (que cuida do assunto) em Paris, no início de janeiro, para finalizar as contribuições concretas de cada país.

Macron também mencionou que, após falar com Zelensky junto de Trump, acabou falando isoladamente com o presidente ucraniano.