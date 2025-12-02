Lula e Trump conversaram, por telefone, sobre tarifaço e combate ao crime organizado nesta terça-feira

Encontro entre Lula e Trump em outubro. Ricardo Stuckert / Divulgação

Luiz Inácio Lula da Silva ligou para Donald Trump por volta do meio-dia desta terça-feira (2). Durante a conversa, o petista pediu que o norte-americano revogue as tarifas que ainda persistem sobre alguns produtos brasileiros e também abordou o combate ao crime organizado por parte dos Estados Unidos.

Em nota, o Palácio do Planalto informou que Lula indicou a Trump "ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros". No entanto, Lula ressaltou a necessidade de discussão sobre o tarifaço imposto a outros produtos e reforçou que "o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações".

Lula e Trump também conversaram sobre as ofensivas dos Estados Unidos contra o crime organizado internacional. Enquanto o brasileiro destacou as operações recentes no Brasil, Trump se dispôs a trabalhar em conjunto com o país para enfrentar grupos criminosos.

"O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior. O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas", diz nota do Palácio do Planalto.

Lula ainda fez um post na rede social X para divulgar o resultado da nova conversa:

Conforme o governo federal, o petista e o republicano concordaram em conversar novamente sobre as tratativas em breve.

Veja na íntegra a nota do Palácio do Planalto

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta terça-feira, 2 de dezembro, às 12h de Brasília, para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Numa chamada que durou 40 minutos, ambos tiveram uma conversa muito produtiva e trataram de temas da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado.

Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas. Destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações.

O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior. O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas.

Os dois presidentes concordaram em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas."

Último encontro

Lula e Trump se reuniram pessoalmente no dia 26 de outubro, na Malásia. A conversa de aproximadamente 45 minutos foi pautada por resoluções para o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.