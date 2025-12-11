Lula defendeu paz no continente em conversa com Maduro por telefone na semana passada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, na semana passada. O diálogo foi feito de forma secreta e só foi divulgado pelo governo brasileiro nesta semana, após ter sido revelado pela imprensa.

Na conversa que, segundo o Palácio do Planalto, foi rápida, Lula defendeu a paz na América do Sul e do Caribe, diante das investidas militares dos Estados Unidos na região.

A conversa entre Lula e Maduro divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência.