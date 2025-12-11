Lula defende paz em ligação sigilosa com Maduro após ação dos EUA no Caribe

Na ligação, Lula defendeu a paz na América do Sul e no Caribe. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o venezuelano Nicolás Maduro, na terça-feira (2) da semana passada. O diálogo foi feito de forma sigilosa e só foi divulgado pelo governo brasileiro nesta semana, após ter sido revelado pela imprensa.

Na conversa que, segundo o Palácio do Planalto, foi rápida, Lula defendeu a paz na América do Sul e do Caribe, diante das investidas militares dos Estados Unidos na região. Presidentes se falaram por cerca de 15 minutos, segundo a CNN Brasil.

A conversa entre Lula e Maduro, divulgada inicialmente pelo jornal O Globo, foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência.

Nesta quarta-feira (10), o governo americano anunciou a apreensão de um navio petrolífero na costa venezuelana, aumentando a tensão entre Washington e Caracas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alega que a investida militar contra a Venezuela busca combater cartéis de drogas que seriam liderados por Maduro.

Conversa com Trump

Nesta quinta-feira (11), Lula afirmou que disse a Trump que não quer guerra na América Latina. Os dois conversaram por telefone na semana passada.

A revelação foi feita em um discurso em Belo Horizonte. Segundo o g1, Trump respondeu reafirmando sua superioridade militar.

— Falei "cara, eu acredito mais no poder da palavra do que no poder da arma. Vamos tentar utilizar a palavra como instrumento de convencimento, de persuasão para a gente fazer as coisas certas. Vamos acreditar de que a palavra, diplomaticamente, é a coisa mais forte para a gente resolver os problemas" — disse Lula.

O brasileiro também criticou a política externa do republicano.