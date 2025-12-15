Lula cumprimenta Kast por vitória no Chile e promete trabalhar para seguir fortalecendo laços

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "cumprimentou" o candidato conservador José Antonio Kast pela vitória nas eleições presidenciais do Chile neste domingo, 14.

Em publicação no X, Lula também saudou o povo chileno pela "participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado".

"Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato", escreveu.