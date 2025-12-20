Lula: conversei com Meloni, que disse que em janeiro estará pronta para assinar Mercosul-UE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a primeira-ministra da Itália, Georgia Meloni, indicou que a União Europeia deve assinar o acordo com o Mercosul em janeiro. O brasileiro falou em plenária na Cúpula do Mercosul há pouco.

A italiana enfrenta um embaraço político interno, com produtores agrícolas do país, e pediu um prazo maior, segundo Lula. Ele disse ainda que, se a Itália estiver pronta, a França não será capaz de impedir o acordo bilateral.