Louvre instala grade na janela por onde os ladrões entraram

Uma grade de segurança foi instalada nesta terça-feira (23) na janela do Museu do Louvre por onde os ladrões entraram durante o roubo de joias que ganhou as manchetes do mundo todo em 19 de outubro.

Naquele dia, quatro criminosos conseguiram invadir o museu mais visitado do mundo e roubar joias da Coroa francesa avaliadas em aproximadamente 100 milhões de dólares (cerca de R$ 550 milhões) em apenas alguns minutos. As peças continuam desaparecidas.

Os ladrões estacionaram um elevador de carga sob a Galeria Apolo, subiram em uma plataforma, quebraram uma janela e usaram serras circulares para cortar as vitrines de vidro que continham os tesouros.

Desde o roubo, a segurança do museu parisiense tem sido alvo de intensas críticas devido às falhas expostas pelo incidente.

A grade de proteção "é uma das medidas de emergência decididas após o roubo", disse Francis Steinbock, administrador-geral adjunto do museu, à AFP nesta terça-feira. "Reflexões estão sendo feitas sobre a segurança das outras janelas", acrescentou o funcionário.

A presidente do Louvre, Laurence de Cars, garantiu aos senadores franceses na semana passada que uma grade seria reinstalada "antes do Natal", especificando que a anterior havia sido removida em 2003-2004 durante grandes obras de restauração.

Outro projeto importante é o reforço da vigilância por vídeo nas fachadas do museu. "Anunciamos um sistema com 100 câmeras instaladas ao redor do palácio", afirmou Steinbock.

Na semana passada, o Louvre também anunciou a conclusão da instalação de dispositivos de detecção de intrusão ao redor do museu.

De 15 a 18 de dezembro, os funcionários do Louvre entraram em greve para reivindicar melhores condições de trabalho e recursos adicionais de segurança. A greve terminou na sexta-feira, mas as negociações entre os sindicatos e o Ministério da Cultura continuam para atender às reivindicações dos funcionários.