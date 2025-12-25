Líder norte-coreano Kim Jong Un visita fábrica de submarinos de propulsão nuclear

Submarino tem 8,7 mil toneladas. STR / KCNA VIA KNS / AFP

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, visitou uma fábrica de submarinos nucleares e recebeu uma mensagem do presidente russo, Vladimir Putin, com elogios à "amizade inabalável" entre os dois países, informou a imprensa estatal.

Coreia do Norte e Rússia se aproximaram desde que Moscou iniciou a invasão da Ucrânia, há quase quatro anos. O país teria enviado soldados para lutar ao lado de Moscou, segundo agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais. Em troca, a Rússia fornece ajuda financeira, tecnologia militar e suprimentos de alimentos e energia à Coreia do Norte, dizem analistas.

Na mensagem enviada semana passada, segundo a agência estatal KCNA, Putin afirmou a Kim que os esforços "heróicos" dos soldados norte-coreanos na região russa de Kursk demonstraram a "fraternidade militante" de Moscou e Pyongyang.

A KCNA noticiou a carta de Putin no mesmo dia em que publicou detalhes de uma recente visita de Kim a uma base de fabricação de submarinos de propulsão nuclear, sem revelar a data.

Durante a inspeção, Kim criticou o recente esforço da Coreia do Sul para desenvolver seus próprios submarinos em parceria com os Estados Unidos, o que chamou de "ameaça que deve ser contra-atacada".

O presidente Donald Trump deu sinal verde a Seul para construir os submarinos durante sua viagem ao país em outubro, o que provocou a indignação da Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

Fotos publicadas pela imprensa estatal mostram Kim caminhando ao lado de um submarino de supostamente 8,7 mil toneladas em uma plataforma de montagem coberta, cercado por funcionários e sua filha, Kim Ju Ae, considerada uma possível herdeira.

O líder norte-coreano detalhou ainda um plano de reformulação naval e foi informado sobre a pesquisa de "novas armas submarinas secretas", segundo a KCNA.

Poucas nações possuem submarinos de propulsão nuclear. O governo dos Estados Unidos considera que sua tecnologia está entre os segredos militares mais sensíveis e estritamente guardados.