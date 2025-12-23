Líder norte-coreano inaugura luxuoso complexo turístico de montanha

O líder norte-coreano Kim Jong Un inaugurou um luxuoso complexo turístico de montanha com "acolhedores" espaços de lazer, restaurantes e jacuzzis, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (23, data local).

A agência oficial de notícias KCNA afirmou que o novo resort de Samjiyon, na região montanhosa no norte do país, funcionará como um "atrativo complexo turístico de montanha e local de lazer para o povo".

Kim percorreu "os quartos dos hotéis, os acolhedores espaços de lazer e as instalações comerciais e de restaurantes públicos", segundo a agência.

As imagens divulgadas mostravam Kim com sua filha, que segundo analistas se chama Ju Ae e é sua provável sucessora, visitando os hotéis e, inclusive, testando a firmeza das camas.

Ele apresentou o complexo como "uma prova clara do ideal de constante crescimento" do país e "do potencial de desenvolvimento" do Estado.

A imprensa oficial afirmou que as novas instalações demonstram que o povo norte-coreano é o "mais digno" e que "não tem nada a invejar no resto do mundo".

Samjiyon tem forte simbolismo na propaganda norte-coreana, pois fica próximo ao monte Paektu, o ponto culminante da península coreana, onde, segundo as versões oficiais, nasceu o pai de Kim Jong Un, Kim Jong Il.

Historiadores afirmam, no entanto, que ele nasceu na antiga União Soviética.