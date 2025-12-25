Leão XIV celebra primeira Missa do Galo do seu pontificado

O Papa Leão XIV celebrou na noite desta quarta-feira a primeira Missa do Galo do seu pontificado, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde enviou uma mensagem de "caridade e esperança".

Pouco antes da missa, o papa saiu para saudar os cerca de 5.000 fiéis reunidos sob a chuva para assistir à cerimônia em telões, por falta de espaço no interior da basílica. "Eu os admiro e respeito, e agradeço por sua coragem e vontade de estar aqui nesta noite", disse o papa, em inglês.

Diante de cardeais, bispos, diplomatas e cerca de 6.000 fiéis, Leão XIV, de estilo mais discreto do que seu antecessor Francisco, proferiu uma homilia muito religiosa, em que não mencionou diretamente temas da atualidade.

"Quando uma economia distorcida leva a tratar os homens como mercadorias, Deus se torna semelhante a nós, revelando a dignidade infinita de qualquer pessoa", declarou o papa. "Proclamamos a felicidade do Natal, que é a festa da fé, caridade e esperança."

A cerimônia, uma das mais solenes do ano, combinou cantos tradicionais e gestos simbólicos. O papa, 70, decidiu celebrá-la uma hora mais tarde do que Francisco (19h30).

Outra mudança foi que Leão XIV presidirá na manhã desta quinta-feira a missa do dia do nascimento de Jesus, retomando uma tradição que remonta ao pontificado de João Paulo II (1978-2005). Às 12h, ele vai proferir a bênção Urbi et Orbi da sacada da basílica.