Ladrões arrombam banco alemão com furadeira gigante e levam 30 milhões de euros

Ladrões roubaram dinheiro e objetos de valor avaliados em aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 196,7 milhões) após arrombarem um banco alemão com uma furadeira de grande porte, informou a polícia nesta terça-feira (30).

O roubo na cidade de Gelsenkirchen, no oeste do país, foi realizado por ladrões que acessaram mais de 3 mil cofres contendo dinheiro, ouro e joias, segundo a polícia. Os suspeitos estão foragidos.

O banco permaneceu fechado nesta terça "por motivos de segurança", pois vários clientes, preocupados com seus bens, se reuniram esta manhã em frente ao banco e fizeram "ameaças" aos funcionários.

Em um vídeo publicado pelo jornal popular Bild, é possível ver dezenas de pessoas tentando forçar a entrada no edifício, apesar da presença da polícia. A situação se acalmou no começo da tarde, detalhou um porta-voz policial.

O método empregado no roubo desconcertou os investigadores, pois os ladrões fizeram um buraco na sala dos cofres usando uma furadeira gigante.

— É como no filme Onze Homens e um Segredo. Tudo transcorreu de forma muito profissional.— resumiu a fonte policial.

Os ladrões "aproveitaram a tranquilidade do Natal", assinalou um comunicado anterior, visto que o banco permanece fechado nesta época.

A investigação está em curso, enquanto a identidade dos autores do roubo e o momento exato do crime não tenham sido revelados.

Segundo a polícia, testemunhas teriam visto vários homens durante a madrugada de sábado (27) para domingo (28) com sacolas grandes na escadaria de um estacionamento próximo.

Um Audi preto roubado, dirigido por indivíduos encapuzados, saiu desse mesmo estacionamento na primeira hora da manhã de segunda-feira (22), segundo imagens de câmeras de vigilância revisadas pela polícia.