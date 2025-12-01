Kremlin confirma que Putin receberá enviado de Trump na terça-feira

O emissário de Donald Trump, Steve Witkoff, será recebido na terça-feira (2) pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou para prosseguir com as discussões sobre o plano americano para encerrar o conflito na Ucrânia, confirmou o Kremlin nesta segunda-feira.

"O encontro com Witkoff está previsto para amanhã, terça-feira", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Peskov disse que o encontro acontecerá durante a tarde.

No domingo, Witkoff, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o genro de Trump, Jared Kushner, receberam na Flórida uma delegação ucraniana. As partes consideraram as conversas como "produtivas".

O presidente dos Estados Unidos destacou que vê "possibilidades" de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.

Washington apresentou um plano para acabar com o conflito de quase quatro anos e agora busca concretizá-lo com a aprovação de Moscou e Kiev.

Antes do encontro entre Putin e Witkoff, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reúne nesta segunda-feira em Paris com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para discutir "as condições de uma paz justa e duradoura", segundo o Palácio do Eliseu.