Kast diz apoiar 'qualquer situação que acabe com ditadura' na Venezuela

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, declarou que apoia "qualquer situação que acabe com uma ditadura" ao responder se estaria de acordo com uma intervenção militar na Venezuela, após se reunir, nesta terça-feira (16), com o mandatário argentino, Javier Milei, em Buenos Aires.

"Claramente não podemos intervir nisso porque somos um país pequeno (...), mas se alguém fizer isso, que tenha claro que isso resolve um problema gigantesco para nós e para toda a América Latina, para toda a América do Sul", disse o líder de extrema direita em sua primeira viagem ao exterior após vencer as eleições de domingo no Chile.