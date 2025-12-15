A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou que esta semana será "diplomaticamente intensa" e que o bloco decidirá ainda hoje sobre a frota clandestina da Rússia, em comentários para jornalistas. Segundo ela, a possível ação do bloco é para privar Moscou dos meios para financiar a guerra contra a Ucrânia. Kallas também destacou as conversas do bloco sobre China, considerando "segurança econômica", e Oriente Médio, diante de um documento de como interagir com a Síria, levando em conta as preocupações da UE na região.
Kallas, da UE, diz que bloco decidirá sobre novas sanções contra frota clandestina da Rússia
Estadão Conteúdo
Isabella Pugliese Vellani