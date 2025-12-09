Justiça argentina revista sede da AFA e de outros clubes por suspeita de lavagem de dinheiro

A Justiça argentina fez uma operação de busca e apreensão nesta terça-feira (9) na sede da Associação Argentina de Futebol (AFA) e na de vários clubes no âmbito de uma investigação a uma financeira por suposta lavagem de dinheiro, informou uma fonte policial à AFP.

A ordem judicial incluiu o prédio da AFA em Ezeiza, ao sul de Buenos Aires, onde a seleção costuma treinar, e as sedes do Racing Club, San Lorenzo, Independiente e Banfield, entre outros, no âmbito de mais de 30 operações simultâneas, segundo a fonte policial.

"Até o momento, foram realizadas entre 25 e 30 buscas em clubes de futebol e residências particulares", indicou a fonte.

A Justiça busca obter informações contábeis sobre a financeira Sur Finanzas, patrocinadora de vários clubes e suspeita de manobras fraudulentas.

Em novembro, a Direção-Geral Tributária apresentou uma denúncia judicial contra a empresa por suposta evasão de mais de 800 bilhões de pesos (quase R$ 3 bilhões, na cotação daquele mês).

A financeira em questão participou de inúmeras operações no futebol argentino, e pertence ao empresário Ariel Vallejo, próximo ao presidente da AFA, Claudio Tapia.

Em 2024, a Sur Finanzas foi patrocinadora oficial da Liga Profissional e da seleção argentina de futebol.

Segundo meios de comunicação locais, a Justiça tenta determinar se a empresa operava com supostos laranjas e concedia empréstimos aos clubes em troca, por exemplo, de direitos de transmissão.

Um dos times investigados, Excursionistas, emitiu um comunicado nesta terça-feira negando qualquer "relação societária, financeira" e "administrativa" com a companhia investigada.

Acrescentou, ainda, que "o único vínculo existente com tal empresa foi um acordo de patrocínio, nos termos habituais em que a instituição celebra convênios comerciais para a manutenção de atividades esportivas e sociais".