Justiça argentina determina a extradição de cinco brasileiros condenados por atos de 8 de janeiro

A Justiça da Argentina decidiu que cinco brasileiros condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 devem ser extraditados para o Brasil. A determinação é do juiz Daniel Eduardo Rafecas, do Tribunal Criminal número 3 de Buenos Aires.
O processo julgou Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joelton Gusmão de Oliveira, Joel Borges Correia, Wellington Luiz Firmino e Ana Paula de Souza. Com eles, são 61 os brasileiros condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes e estavam foragidos na Argentina, segundo o g1.
As investigações da Polícia Federal apontaram que acusados de participação nos eventos de 8 de janeiro fugiram para o país vizinho para driblar as ordens de prisão expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Em 2024, em entrevista à GloboNews, Rafecas afirmou que os 61 foragidos presos na Argentina seriam submetidos a julgamentos de extradição.