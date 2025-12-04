Justiça argentina determina a extradição de cinco brasileiros condenados por atos de 8 de janeiro

Sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas, em Brasília, em 2023. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

A Justiça da Argentina decidiu que cinco brasileiros condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 devem ser extraditados para o Brasil. A determinação é do juiz Daniel Eduardo Rafecas, do Tribunal Criminal número 3 de Buenos Aires.

O processo julgou Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joelton Gusmão de Oliveira, Joel Borges Correia, Wellington Luiz Firmino e Ana Paula de Souza. Com eles, são 61 os brasileiros condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes e estavam foragidos na Argentina, segundo o g1.

As investigações da Polícia Federal apontaram que acusados de participação nos eventos de 8 de janeiro fugiram para o país vizinho para driblar as ordens de prisão expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.