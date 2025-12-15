José Antonio Kast é eleito presidente do Chile

José Antonio Kast é advogado e tem 59 anos. JAVIER TORRES / AFP

José Antonio Kast é o novo presidente do Chile. O candidato do Partido Republicano superou Jeannette Jara, do Partido Comunista, no segundo turno deste domingo (14), anunciou o Serviço Eleitoral (Servel).

Kast, um advogado de 59 anos, somou 58,3% dos votos, enquanto Jara chegou a 41,7%% com a apuração de aproximadamente 95% das urnas.

Milhares de pessoas com bandeiras chilenas percorreram as ruas do país para comemorar o triunfo de Kast. Pouco antes, sua rival reconheceu a derrota em publicação nas redes sociais.