Joesley Batista, da JBS, viajou à Venezuela para convencer Maduro a renunciar, diz agência

O coproprietário da multinacional brasileira JBS, empresário Joesley Batista, viajou para a Venezuela na intenção de tentar persuadir o presidente do país, Nicolás Maduro, a renunciar ao cargo. A informação foi divulgada pela agência de notícias Bloomberg, na quarta-feira (3).
O empresário teria se encontrado com Maduro no dia 23 de novembro, dois dias após o líder venezuelano conversar por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
De acordo com a agência de notícias, funcionários de Trump estavam cientes da viagem de Joesley, já que renúncia de Maduro é um desejo dos EUA. A iniciativa, porém, teria sido do empresário.
À Bloomberg, a J&F SA, holding da família Batista afirmou que o empresário não representa nenhum governo. Já a Casa Branca, não respondeu aos questionamentos.
Relação com a Venezuela
A JBS, maior fornecedora de carne do mundo, fechou um acordo de R$ 2,1 milhões com a Venezuela, em 2015, para fornecer carne de gado e de frango ao país. No período, o cenário era de uma grave escassez de alimentos e hiperinflação.