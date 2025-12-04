Joesley Batista, da JBS, viajou à Venezuela para convencer Maduro a renunciar, diz agência

Joesley Batista é dono do grupo JBS. Cleia Viana / Câmara dos Deputados/Divulgação

O coproprietário da multinacional brasileira JBS, empresário Joesley Batista, viajou para a Venezuela na intenção de tentar persuadir o presidente do país, Nicolás Maduro, a renunciar ao cargo. A informação foi divulgada pela agência de notícias Bloomberg, na quarta-feira (3).

O empresário teria se encontrado com Maduro no dia 23 de novembro, dois dias após o líder venezuelano conversar por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com a agência de notícias, funcionários de Trump estavam cientes da viagem de Joesley, já que renúncia de Maduro é um desejo dos EUA. A iniciativa, porém, teria sido do empresário.

À Bloomberg, a J&F SA, holding da família Batista afirmou que o empresário não representa nenhum governo. Já a Casa Branca, não respondeu aos questionamentos.

Relação com a Venezuela