Jared Isaacman é confirmado pelo Senado como diretor da Nasa em meio a desafios orçamentários

O Senado dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira, 17, por 67 votos a 30, a nomeação de Jared Isaacman, bilionário próximo do CEO da SpaceX, Elon Musk, para o cargo de diretor da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, na sigla em inglês).

Isaacman tem 42 anos e fez fortuna no setor de pagamentos on-line. Ele assumirá a liderança da agência espacial norte-americana em um momento de fortes cortes orçamentários e sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para antecipar o retorno ao solo lunar em relação à China e enviar, pela primeira vez, uma missão tripulada a Marte.

No início de dezembro, o novo diretor da Nasa se comprometeu a superar a China na nova corrida espacial. "Os EUA voltarão à Lua antes do nosso grande rival e estabeleceremos lá uma presença duradoura", prometeu Isaacman diante de uma comissão de representantes do Congresso.

A promessa contrasta com alertas crescentes nos EUA de que Pequim pode chegar primeiro, diante dos sucessivos atrasos do programa lunar Artemis, da Nasa.

Vaivém de Trump

Trump escolheu Isaacman no ano passado, mas retirou a indicação em maio deste ano após desentendimentos com Musk sobre políticas do governo, como a agenda para veículos elétricos e o desempenho do Departamento de Eficiência Governamental. O órgão foi liderado pelo homem mais rico do mundo nos primeiros meses do segundo mandato de Trump e encerrado pelo governo americano em novembro.

O republicano voltou a nomear Isaacman para o cargo em novembro. Até a confirmação, o secretário de Transportes, Sean Duffy, atuava como administrador interino da Nasa.

Isaacman é fundador da Shift4 Payments, empresa de processamento de pagamentos e soluções tecnológicas com sede na Pensilvânia, e cofundador da Draken International, companhia aeroespacial da Flórida. Ele já manteve negócios com empreendimentos ligados a Musk, como a Starlink.

Durante a segunda audiência de confirmação de Isaacman, em dezembro, o senador democrata Gary Peters pressionou o indicado a explicar "o que aconteceu para que o presidente Trump reconsiderasse a decisão de retirar sua nomeação" e quais garantias poderiam ser dadas de que eventuais vínculos com Musk e a SpaceX não criariam um conflito de interesses significativo no cargo.

Isaacman respondeu que "nem sequer ousaria especular" sobre os motivos que levaram Trump a indicá-lo, retirar a indicação e, posteriormente, reapresentá-la. Ele afirmou estar comprometido em evitar conflitos de interesse. Em uma carta enviada em junho, Isaacman prometeu renunciar a cargos no setor privado caso fosse confirmado como administrador da NASA.

Republicanos receberam positivamente parte das propostas de Isaacman, e alguns novos senadores defenderam enfaticamente sua confirmação. Entretanto, muitos democratas rejeitaram os planos do indicado e de Trump, citando os custos previstos para determinados projetos e as prioridades gerais da agência.

"Por quase 70 anos, os EUA estiveram na vanguarda da exploração espacial. O presidente Trump sabe o quão crucial é revitalizar a NASA enquanto buscamos alcançar novos patamares na maior fronteira já conhecida, e é por isso que ele escolheu exatamente o homem certo para o cargo", afirmou o senador republicano Tim Sheehy em um comunicado.

Ele acrescentou que está confiante de que Isaacman "trabalhará incansavelmente para garantir que os EUA vençam a corrida espacial do século XXI".