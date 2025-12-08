Japão emite alerta de tsunami após registrar terremoto de magnitude 7,6

Governo japonês emitiu alerta de evacuação para as regiões de Hokkaido, Amori e Iwate. GREG BAKER / AFP

O Japão registrou um terremoto de magnitude 7,6 nesta segunda-feira (8). O epicentro ocorreu no mar, a 50 metros de profundidade, em um ponto distante 80 quilômetros da cidade de Misawa, na região norte do país.

O tremor ocasionou em tsunami, cujas ondas já atingiram um porto em Aomori, principal ilha do Japão, às 23h43min (11h43min em Brasília). Sete minutos depois, uma segunda onda, atingiu Urakawa, na região de Hokkaido.

O tamanho das ondas não foram especificados, mas segundo a Agência Meteorológica do Japão, oscilações de até três metros de altura podem atingir as regiões costeiras nas próximas horas.

A emissora pública NHK citou um funcionário de um hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, que afirmou que houve alguns feridos.

O terremoto também foi sentido no centro urbano de Sapporo, onde alarmes de celulares soaram para alertar os moradores. Foi emitido alerta de evacuação para as regiões de Hokkaido, Amori e Iwate.

Mapa mostra epicentro do tremor em águas japonesas. Serviço Geológico dos EUA / Reprodução