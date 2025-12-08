Japão emite alerta de tsunami após forte terremoto

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa norte do Japão nesta segunda-feira (8) e a agência meteorológica local registrou a chegada de duas ondas de tsunami, cada uma com 40 centímetros de altura.

A imprensa local noticiou feridos após o terremoto que, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), ocorreu às 23h15 (11h15 no horário de Brasília) na costa de Misawa, no norte do Japão, a uma profundidade de 53 quilômetros.

A primeira onda de tsunami atingiu um porto em Aomori, na ilha principal do Japão, às 23h43 (11h43 em Brasília), informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Sete minutos depois, uma segunda onda, também com 40 centímetros de altura, atingiu Urakawa, na região de Hokkaido, acrescentou a agência.

A emissora pública NHK citou um funcionário de um hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, que afirmou que houve alguns feridos. Imagens ao vivo mostraram cacos de vidro espalhados pelas ruas.

O terremoto também foi sentido no centro urbano de Sapporo, onde alarmes de celulares soaram para alertar os moradores.

O Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica.

O arquipélago, lar de cerca de 125 milhões de pessoas, registra aproximadamente 1.500 tremores por ano. A grande maioria é de menor intensidade, embora os danos causados variem dependendo de sua localização e profundidade abaixo da superfície terrestre.