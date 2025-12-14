Mundo

Repúdio ao terrorismo

Itamaraty lamenta ataque na Austrália e afirma que não há brasileiros feridos

Ao menos 16 pessoas morreram durante tiroteio em celebração de Hanukkah na praia de Bondi, Sydney.

Naomi Matsui

