Itamaraty lamenta ataque na Austrália e afirma que não há brasileiros feridos

Um dos atiradores teria morrido e outro suspeito foi capturado. HANDOUT / COURTESY OF TIMOTHY BRANT-COLES/

O ministério das Relações Exteriores lamentou o ataque durante uma celebração de feriado judaico do Hanukkah, na praia de Bondi, em Sydney, neste domingo (14). O Itamaraty diz ter recebido a notícia com "consternação" e informou que não há registros de brasileiros feridos durante o episódio.

"O Brasil reafirma seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa. Até o momento, não há registro de cidadãos brasileiros entre as vítimas. O Consulado-Geral do Brasil em Sydney segue monitorando a situação e pode ser acionado", afirmou o ministério em nota divulgada.

O ministério também manifestou solidariedade às famílias das vítimas e ao governo australiano. Ao menos 16 pessoas morreram após um ataque a tiros na praia de Bondi, em Sidney, na Austrália, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), segundo informações da polícia da província de Nova Gales do Sul.