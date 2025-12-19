Itália encerra investigações da Stellantis, Volkswagen, Tesla e BYD sobre carros elétricos

A Autoridade de Concorrência italiana encerrou sua investigações sobre a Stellantis, Tesla, BYD e Volkswagen, as quais se concentraram na adequação e transparência das informações anunciadas aos consumidores sobre a autonomia de condução de veículos elétricos (VE), degradação da capacidade da bateria e limitações nas garantias padrão das baterias.

Como resultado tornados obrigatórios pela autoridade, as empresas revisarão e redesenharão seus sites para apresentar informações claras e abrangentes, em uma seção dedicada, sobre a autonomia de condução real dos veículos elétricos, os fatores que impactam essa autonomia, a degradação da capacidade da bateria, bem como os termos/limitações aplicados às garantias padrão das baterias.

As empresas também introduzirão um simulador de autonomia de VE. A ferramenta fornecerá uma indicação aproximada dos principais fatores que influenciam a autonomia de condução real dos carros e a degradação da capacidade da bateria ao longo do tempo.