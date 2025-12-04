Israel identifica corpo do penúltimo refém que permanecia em Gaza

Refém foi identificado como Sudthisak Rinthalak. IDF / Divulgação

O exército israelense anunciou nesta quinta-feira (4) que identificou os restos mortais do penúltimo refém que permanecia em Gaza, um cidadão tailandês.

"Após concluir o processo de identificação, (...) representantes do exército israelense e do Ministério das Relações Exteriores informaram à família de Sudthisak Rinthalak que seu corpo havia sido repatriado para o enterro", informaram as forças armadas na plataforma de mensagens Telegram.

O tailandês Sudthisak Rinthalak foi assassinado em 7 de outubro de 2023 e seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza. O trabalhador agrícola tinha 43 anos.

Em outubro, uma trégua acabou com mais de dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Com o acordo, o Hamas libertou os últimos 20 reféns sequestrados naquele dia que permaneciam vivos.

Desde então, os terroristas e seus aliados devolveram 27 dos 28 corpos de reféns que se comprometeram a entregar a Israel no âmbito do cessar-fogo.

