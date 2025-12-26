Irã apreende petroleiro no Estreito de Ormuz

O Irã apreendeu um petroleiro estrangeiro que atravessava o estratégico Estreito de Ormuz, informou a mídia estatal nesta sexta-feira, 26.

Mojtaba Ghahramani, chefe provincial do departamento de justiça, disse que o petroleiro estava transportando cerca de 4 milhões de litros, ou 25.000 barris, de combustível contrabandeado quando as forças navais da Guarda Revolucionária apreenderam a embarcação, informou a agência de notícias oficial IRNA.

Ghahramani disse que as forças também detiveram 16 tripulantes estrangeiros do petroleiro, acrescentando que a apreensão foi um "golpe" notável para os contrabandistas. Ele não divulgou a nacionalidade da tripulação ou a bandeira do petroleiro.

O Irã ocasionalmente apreende embarcações que transportam petróleo sob acusações semelhantes na região. Em novembro, o Irã apreendeu um navio que atravessava o Estreito de Ormuz por supostas violações, incluindo o transporte de uma carga ilegal.

O Ocidente culpou o Irã por uma série de ataques com minas lapa em embarcações que danificaram petroleiros em 2019, bem como por um ataque de drone a um petroleiro ligado a Israel que matou dois tripulantes europeus em 2021. Esses ataques começaram depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, em seu primeiro mandato, retirou unilateralmente os EUA do acordo nuclear de 2015 do Irã com potências mundiais.

O Irã também apreendeu o navio de carga com bandeira portuguesa MSC Aries em abril de 2024.

Após anos de tensões entre o Irã e o Ocidente, juntamente com a situação na Faixa de Gaza, o Irã enfrentou uma guerra total de 12 dias em junho com Israel, cujos ataques levaram à morte de comandantes militares seniores e cientistas nucleares. A barragem de mísseis retaliatória do Irã matou 28 em Israel.

Teerã há muito ameaça fechar o Estreito de Ormuz, a estreita entrada do Golfo Pérsico por onde passa 20% de todo o petróleo comercializado. A Marinha dos EUA há muito patrulha o Oriente Médio através de sua 5ª Frota, baseada no Bahrein, para manter as vias navegáveis abertas. Fonte: Associated Press.