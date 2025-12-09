Instituto Nobel adia entrevista coletiva com María Corina Machado em Oslo

A entrevista coletiva nesta terça-feira (9) em Oslo com a opositora venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, foi adiada, mas deve acontecer ao longo do dia, disse à AFP o porta-voz do Instituto Nobel na capital da Noruega.

"Tudo indica que conseguiremos ter a entrevista coletiva hoje", afirmou à AFP Erik Aasheim, porta-voz do Instituto Nobel, o secretariado do comitê que concede o prêmio.

A instituição divulgou um breve comunicado para anunciar o adiamento do encontro com Machado, que vive na clandestinidade desde agosto de 2024.