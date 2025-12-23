Indonésia anuncia que fechou detalhes de acordo tarifário recíproco com EUA

A Indonésia fechou os detalhes do acordo tarifário recíproco no qual está trabalhando com os Estados Unidos, anunciou na segunda-feira (22) o seu ministro da Economia, que espera que seja assinado no próximo mês.

Em julho, Washington reduziu as tarifas aplicadas à maior economia do Sudeste Asiático de 32% para 19%, mas desde então ambos mantêm conversações sobre os detalhes do acordo.

O ministro Airlangga Hartarto garantiu após uma reunião em Washington com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, que os dois países fecharam os termos do acordo.

"Todas as questões de fundo regulamentadas no documento do ART (Acordo sobre Tarifas Recíprocas) foram acordadas por ambas as partes, tanto as questões principais quanto as técnicas", afirmou o ministro da Economia da Indonésia em uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

Um dos principais pontos das negociações era proporcionar "equilíbrio" no acesso ao mercado para ambas as partes, explicou a autoridade, acrescentando que Washington concedeu isenções a produtos indonésios-chave, como óleo de palma, café e chá.

Afirmou, ainda, que "os Estados Unidos têm grandes expectativas de obter acesso aos minerais críticos" da Indonésia.

Nos termos do acordo-quadro anunciado em julho, Jacarta também se comprometeu a gastar bilhões de dólares para aumentar as importações de energia, produtos agrícolas e aeronaves americanas.

Funcionários de ambos os países retomarão as conversações no próximo mês para resolver questões legais, e espera-se que os presidentes Prabowo Subianto e Donald Trump assinem o acordo antes de fevereiro.

Dados do representante comercial americano mostram que o déficit comercial de Washington com Jacarta foi de 17,9 bilhões de dólares (R$ 96,5 bilhões, na cotação da época) em 2024, 5,4% a mais do que no ano anterior.