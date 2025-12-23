Homens armados sequestram 28 pessoas que se dirigiam para festa muçulmana na Nigéria

Vinte e oito pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram sequestradas na noite de domingo por homens armados quando se dirigiam para uma festividade muçulmana no centro da Nigéria, segundo um relato de segurança publicado nesta segunda-feira (22).

"Na noite de 21 de dezembro, homens armados sequestraram 28 pessoas, entre elas mulheres e crianças, enquanto se dirigiam para a comemoração do Mawlid", perto do vilarejo de Zak, no estado de Plateau, de acordo com o relato de segurança elaborado para as Nações Unidas e ao qual a AFP teve acesso.

O grupo se dirigia ao evento que comemora o nascimento do profeta Maomé quando seu veículo foi "interceptado", detalha o documento, que acrescenta que a polícia abriu uma investigação.

Procurada pela AFP, a polícia do estado de Plateau, no centro do país, não respondeu.

O sequestro acontece no mesmo dia da libertação de 130 alunos de uma escola católica no norte do país, os últimos de um grupo de 250 menores raptados há um mês.

A Nigéria é o país mais populoso da África com cerca de 230 milhões de habitantes e sofre com o recrudescimento da violência desde novembro. Está dividido entre um norte de maioria muçulmana e um sul predominantemente cristão.

Há pouco tempo, o presidente americano Donald Trump chegou a falar sobre a existência de uma perseguição seletiva contra cristãos na Nigéria por parte de "terroristas islamistas", o que as autoridades do país africano negam.