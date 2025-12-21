Grupo de 12 homens armados mata nove pessoas na África do Sul

Doze homens atacaram taberna em Bekkersdal, a 40 quilômetros de Joanesburgo. EMMANUEL CROSET / AFP

Homens armados mataram nove pessoas e feriram outras 10 em um ataque a tiros em um bar perto de Joanesburgo, a capital econômica da África do Sul, informou a polícia local neste domingo (21).

Cerca de 12 homens atacaram uma taberna em Bekkersdal, uma área de mineração de ouro a aproximadamente 40 quilômetros de Joanesburgo, pouco antes de 01h local (20h de sábado em Brasília), disse a corporação em um comunicado.

A polícia detalhou que os agressores "dispararam aleatoriamente contra algumas pessoas, em plena rua" e, a bordo de dois veículos, "abriram fogo contra os clientes de uma taberna e continuaram a atirar ao acaso ao fugir do local".

A maioria estava armada com pistolas e um deles portava um fuzil de assalto AK-47, segundo declarou no local o subdelegado da polícia provincial, Fred Kekana, ao canal de televisão SABC:

— Ao que parece, depois de atirar nas vítimas, eles as revistaram. Roubaram seus objetos de valor, em particular seus telefones celulares.

Entre os mortos está o motorista de um serviço de táxi que se encontrava do lado de fora do bar, acrescentou. A polícia iniciou a busca pelos atiradores.