Homenagem: Centro cultural em Washington é renomeado Trump-Kennedy Center

O conselho do John F. Kennedy Center, que foi montado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou nesta quinta-feira, 18, para renomear o principal centro de cultural e de teatro de Washington para Trump-Kennedy Center, informou a Casa Branca.

A secretária de imprensa Karoline Leavitt anunciou a votação nas redes sociais, afirmando que a decisão se deve ao "trabalho incrível que o presidente Trump realizou no último ano para salvar o prédio. Não apenas do ponto de vista da reconstrução, mas também financeiramente e em termos de reputação".

Trump, republicano, costuma se referir ao John F. Kennedy Center para as Artes Performáticas, que leva o nome de um de seus antecessores democratas, como o "Trump-Kennedy Center".

Trump demonstrou pouco interesse pelo Kennedy Center durante seu primeiro mandato como presidente, mas desde que retornou ao cargo em janeiro ele substituiu os membros do conselho nomeados por presidentes democratas por alguns de seus apoiadores mais fervorosos, que o elegeram presidente do conselho.

Questionado em 7 de dezembro, enquanto caminhava pelo tapete vermelho da cerimônia do Kennedy Center Honors, se renomearia o local em sua homenagem, Trump disse que tal decisão caberia ao conselho.

No início deste mês, Trump falou sobre um "grande evento na sexta-feira no Trump-Kennedy Center" antes de dizer: "Desculpe, no Kennedy Center", enquanto sua plateia ria. Ele se referia ao sorteio da Copa do Mundo da FIFA de 2026, do qual participou.

Uma mudança de nome não será bem recebida por alguns membros da família Kennedy. Maria Shriver, sobrinha de John F. Kennedy, classificou a proposta legislativa apresentada no Congresso para renomear o Kennedy Center como Donald J. Trump Center para as Artes Performáticas como "insana" em uma publicação nas redes sociais em julho.

"Isso me deixa furiosa. É tão ridículo, tão mesquinho, tão limitado", escreveu ela. "Sinceramente, do que se trata? É sempre alguma coisa. 'Vamos nos livrar do Jardim das Rosas. Vamos renomear o Kennedy Center.' O que vem depois?"

No início deste ano, Trump transformou o Jardim das Rosas da Casa Branca, da era Kennedy, em um pátio, removendo o gramado e instalando lajes de pedra.

Outro membro da família Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., atua no gabinete de Trump como secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Trump também criticou a programação e a aparência física do Kennedy Center e prometeu alterações. O presidente americano garantiu mais de US$ 250 milhões do Congresso, controlado pelos republicanos, para reformas no prédio.

Ele compareceu à noite de estreia do musical "Les Misérables" e, na semana passada, apresentou a cerimônia do Kennedy Center Honors, após não ter comparecido ao evento durante seu primeiro mandato como presidente. A cerimônia de premiação está programada para ser transmitida pela CBS e Paramount+ em 23 de dezembro.

*Com informações da Associated Press.