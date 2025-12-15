Mundo

"Herói da vida real"
Notícia

Homem que desarmou atirador durante ataque na Austrália aparece em foto após cirurgia

Ahmed al Ahmed, 43 anos, recebeu a visita do governador do Estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns após passar por procedimento. Durante o ato de bravura, ele foi atingido no braço e na mão

Zero Hora

