Homem que desarmou atirador durante ataque na Austrália aparece em foto após cirurgia

Registro foi divulgado por Chris Minns na rede social X. @ChrisMinnsMP / X / Divulgação

O homem que desarmou um dos autores do ataque em Sydney, na Austrália, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (15) e recebeu a visita do governador do Estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, que compartilhou o momento nas redes sociais.

"Ahmed é um herói da vida real. Na noite passada, sua incrível bravura sem dúvida salvou inúmeras vidas ao desarmar um terrorista, correndo enorme risco pessoal. Foi uma honra passar um tempo com ele agora e transmitir os agradecimentos das pessoas de toda a Nova Gales do Sul", escreveu o político.

Conforme a polícia local, o ataque deixou pelo menos 16 mortos e 40 feridos e teria sido realizado por dois atiradores. Um deles morreu, e o outro está em estado grave.

Leia Mais Polícia australiana diz que autores do ataque em Sydney eram pai e filho, e descarta 3º pessoa

O "herói da vida real" é Ahmed al Ahmed, 43 anos. Ele trabalha vendendo frutas na região Sutherland Shire. Durante o ato de bravura acabou sendo atingido no braço e na mão.

De acordo com o primo do comerciante, Jozay Alkanj, em entrevista à imprensa local, ele ainda deve ser submetido a outros procedimentos, mas está bem de saúde.

Ataque na Austrália

Os serviços de emergência receberam as primeiras ligações por volta das 18h45min (4h45min de domingo, 14), no horário de Brasília), segundo a polícia.

"Diversos objetos suspeitos encontrados nas proximidades estão sendo examinados por agentes especializados e uma zona de isolamento foi estabelecida", disse a polícia em um comunicado.

A colina que leva à praia de Bondi, no leste de Sydney, um local popular entre banhistas e turistas especialmente nos finais de semana, estava repleta de pertences abandonados por pessoas que fugiram, incluindo um carrinho de bebê, relatou um jornalista da AFP no local.

Leia Mais Itamaraty lamenta ataque na Austrália e afirma que não há brasileiros feridos

— Houve um ataque a tiros, dois agressores vestidos de preto com fuzis semiautomáticos — disse o turista britânico Timothy Brant-Coles à AFP.