Homem desarma atirador que abriu fogo durante evento judaico em praia da Austrália; veja o vídeo

Homem desarma atirador na praia de Bondi. Redes Sociais / Reprodução

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem desarmando um dos autores do ataque em uma das praias mais populares da Austrália, em Sydney, neste domingo (14). O governador do Estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, disse que o homem é um "herói genuíno" (assista ao vídeo abaixo).

Conforme a polícia local, o ataque deixou pelo menos 16 mortos e 40 feridos e teria sido realizado por dois atiradores. Um deles morreu, e o outro está em estado grave.

— É a cena mais inacreditável que já vi: um homem se aproximando de um atirador que havia disparado contra a comunidade e, sozinho, o desarmando, colocando sua própria vida em risco para salvar a vida de inúmeras outras pessoas — disse Minns à imprensa.

Não se sabe ainda se o homem que desarma o atirador é da polícia ou um cidadão que estava no na região.

— Esse homem é um herói genuíno e não tenho dúvidas de que muitas pessoas estão vivas esta noite graças à sua bravura — afirmou o governador.

Ataque na Austrália

Os serviços de emergência receberam as primeiras ligações por volta das 18h45min (4h45min no horário de Brasília), segundo a polícia.

"Diversos objetos suspeitos encontrados nas proximidades estão sendo examinados por agentes especializados e uma zona de isolamento foi estabelecida", disse a polícia em um comunicado.

A colina que leva à praia de Bondi, no leste de Sydney, um local popular entre banhistas e turistas especialmente nos finais de semana, estava repleta de pertences abandonados por pessoas que fugiram, incluindo um carrinho de bebê, relatou um jornalista da AFP no local.

— Houve um ataque a tiros, dois agressores vestidos de preto com fuzis semiautomáticos — disse o turista britânico Timothy Brant-Coles à AFP.

Outra testemunha, Harry Wilson, um morador local de 30 anos, disse ao Sydney Morning Herald que viu "pelo menos 10 pessoas no chão e sangue por toda parte".