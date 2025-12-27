Homem com faca fere 3 mulheres no metrô de Paris

Três mulheres foram esfaqueadas na tarde desta sexta-feira (26) no metrô de Paris por um homem que fugiu antes de ser detido perto da capital francesa, informaram as autoridades.

As agressões aconteceram em três estações de uma mesma linha no centro da cidade, detalhou à AFP a empresa pública de transporte parisiense (RATP, na sigla em francês).

Duas das vítimas foram hospitalizadas "sem risco para suas vidas" e a terceira compareceu por conta própria ao centro médico, segundo a prefeitura de polícia.

O suspeito, de 25 anos, pôde ser identificado "graças às imagens das câmeras de vigilância", indicou a promotoria de Paris, procurada pela AFP.

O suposto autor, conhecido pela polícia por diversos crimes, entre eles danos à propriedade, foi detido "na última hora da tarde em Val-d'Oise", departamento a noroeste da capital, acrescentaram as autoridades.

Uma investigação foi aberta por tentativa de homicídio e violência com arma.

"De nacionalidade malinesa, em situação irregular no território nacional, este indivíduo, já conhecido por destruição de bens sob efeito de entorpecentes, foi preso em janeiro de 2024 por roubo qualificado e agressão sexual após ter sido condenado criminalmente", indicou o Ministério do Interior em comunicado.

Após ser libertado em julho, o suspeito está sujeito a uma ordem de deportação e era procurado pela Justiça, segundo a mesma fonte.

O titular da pasta de Interior, Laurent Núñez, pediu na semana passada aos chefes de polícia e responsáveis de segurança "vigilância máxima" diante da proximidade das celebrações de Ano Novo.