Harrison Ford receberá prêmio do Sindicato de Atores de Hollywood por sua trajetória

Harrison Ford, com mais de cinquenta anos de carreira no cinema e na televisão, receberá o prêmio pelo conjunto da obra do principal sindicato de atores de Hollywood em março, anunciou a organização nesta quinta-feira (18).

Ford, de 83 anos, interpretou alguns dos heróis mais icônicos da ficção, como o aventureiro arqueólogo "Indiana Jones" na franquia de mesmo nome e Han Solo na saga "Star Wars", criada por George Lucas.

Ele também viveu Rick Deckard em "Blade Runner - O Caçador de Androides" (1982), papel que retomou 35 anos depois em "Blade Runner 2049" (2017).

"Harrison Ford é uma presença singular na vida americana, um ator cujos personagens icônicos moldaram a cultura mundial", disse Sean Astin, presidente do Sindicato dos Atores de Cinema - Federação Americana de Artistas de Rádio e Televisão (SAG-AFTRA).

Ford trabalhou como carpinteiro antes de alcançar a fama como Bob Falfa no filme "American Graffiti - Loucuras de Verão" (1973), de George Lucas.

"Ser reconhecido por meus colegas atores significa muito para mim", afirmou o ator. "Passei quase toda a minha vida em estúdios, trabalhando ao lado de atores e equipes incríveis, e sempre me senti grato por fazer parte desta comunidade".

"Sua carreira foi infinitamente empolgante, sempre retornando ao seu amor pela atuação. Temos a honra de celebrar uma lenda cujo impacto em nosso ofício é indelével", acrescentou Astin.

O prêmio, concedido anualmente a um intérprete que encarna "os mais altos ideais da profissão de ator", será entregue durante a 32ª edição anual do Prêmio do Sindicato dos Atores do SAG-AFTRA, em 1º de março. A cerimônia será transmitida ao vivo pela Netflix.

Robert de Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman e Elizabeth Taylor estão entre os vencedores anteriores do prêmio.