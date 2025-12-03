Guillermo del Toro receberá o maior reconhecimento do British Film Institute

O British Film Institute anunciou nesta quarta-feira (3, data local), em comunicado, que concederá ao diretor mexicano Guillermo del Toro sua maior distinção, o BFI Fellowship, em reconhecimento à sua carreira, em uma cerimônia em maio de 2026.

"O prêmio reconhece sua extraordinária contribuição ao cinema e a arte distintiva que percorre sua obra tanto em animação quanto em live-action e, como cineasta mexicano, tanto em espanhol quanto em inglês", destacou o BFI em seu comunicado.

O diretor, roteirista e produtor mexicano, de 61 anos, vencedor de três Oscars, receberá o prêmio durante o jantar anual do presidente do BFI, Jay Hunt, em Londres, em data a ser definida.

Del Toro, cuja adaptação de Frankenstein estreou nos cinemas em outubro e, algumas semanas depois, na Netflix, classificou como "uma honra" receber esse reconhecimento.

"É a honra de toda uma vida, e um momento emocionante na vida de um narrador, unir-se a um panteão tão seleto e ser reconhecido pelo BFI. Fui profundamente influenciado pelo cinema britânico e desfrutei de uma longa e prolífica colaboração com grandes talentos dos dois lados da câmera ao longo de décadas", afirmou o diretor mexicano na nota.

"Agradeço a todos no BFI por esta grande distinção. Vou-me esforçar para trabalhar arduamente para demonstrar que sou digno da confiança que depositaram em mim", acrescentou Guillermo del Toro.

O diretor mexicano ganhou os Oscars de melhor direção e melhor filme em 2018 por "A Forma da Água". Em 2023, faturou o prêmio de melhor filme de animação por Pinóquio.

Além disso, "A Forma da Água" conquistou os Oscars de melhor design de produção e melhor trilha sonora original, enquanto outro filme seu, "O Labirinto do Fauno", recebeu em 2006 as estatuetas de melhor fotografia, direção de arte e maquiagem.

"Guillermo del Toro é um cineasta extraordinário com uma longa relação com o BFI e tem defendido constantemente o talento britânico. Suas colaborações aqui evidenciam a força de nossas indústrias audiovisuais e das pessoas qualificadas que as impulsionam. Sua obra é instantaneamente reconhecível por ser ousadamente imaginativa e fantástica", afirmou o presidente do instituto, Jay Hunt.

"Ao conceder o BFI Fellowship a Guillermo del Toro, reconhecemos sua extraordinária contribuição ao cinema e à inspiração e à magia que ele trouxe a cineastas e públicos aqui e ao redor do mundo", acrescentou.

Entre os premiados com o BFI Fellowship, Guillermo del Toro se juntará a outros nomes de destaque da história do cinema, como David Lean, Bette Davis, Akira Kurosawa, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Spike Lee e Tom Cruise.

"O BFI e Del Toro têm uma longa história de colaboração, e o diretor mexicano recorreu ao Arquivo Nacional do BFI e à história do cinema britânico como recurso e inspiração ao longo de sua carreira", destaca o comunicado do instituto.